Bij een controle van een Chinees schip in de Groningse Eemshaven troffen douaniers twee verstekelingen aan in de motorruimte: bij het openen van het luik werden twee zeer verzwakte, Chinese driekielschildpadden aangetroffen. De beestjes zijn in beslag genomen.

De douaniers vroegen of een bemanningslid van het schip een aantal luiken wilde openen. Vervolgens sloeg hij één van de aangewezen luiken over. Toen hij dit luik na nog een keer vragen alsnog opende, zagen de douaniers de twee schildpadjes.

Als huisdier

Ze waren aanwezig op het schip, omdat ze werden gehouden als huisdier. Ze konden alleen amper uit het water van hun bak komen, en zwommen in hun eigen uitwerpselen.

Omdat schildpadden een beschermde diersoort zijn, zijn ze in beslag genomen en overgedragen aan de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA). Hierna worden ze volgens de douane hoogstwaarschijnlijk in een dierentuin geplaatst.