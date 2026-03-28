Honden en schildpadden gered bij uitslaande woningbrand Driel

Bij een felle woningbrand aan de Slikkenburg in Driel zijn zaterdagochtend meerdere dieren uit een woning gered. In de woning waren vier mensen en verschillende huisdieren aanwezig toen er rond 9.15 uur brand uitbrak. Aan de achterkant sloegen de vlammen uit het huis.

Twee bewoners ademden flink rook in en zijn volgens een correspondent met de ambulance afgevoerd. Twee anderen zijn gecontroleerd, maar hoefden niet naar het ziekenhuis.

De brandweer haalde twee honden en vier schildpadden uit de woning. De dierenambulance is onderweg om de dieren op te vangen.