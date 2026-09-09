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Boer Ad vindt resten van gestolen schapen in sloot bij Prinsenbeek

Boer Ad vindt resten van gestolen schapen in sloot bij Prinsenbeek

Dierenmishandeling

Vandaag, 21:54

Vijf schapen van boer Ad Timmers zijn eind augustus uit een weiland bij Prinsenbeek gestolen. Later vond Ad een groot mes bij het weiland. In sloten in de omgeving werden de daaropvolgende dagen de koppen van zijn schapen gevonden, vertelt hij tegen Hart van Nederland. "Ik denk dat dat ze zijn meegenomen voor hun vlees."

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Ad, die zelf in Etten-Leur woont, vermoedt dat de dieren zijn meegenomen om op te eten. Volgens hem hebben andere boeren in de omgeving de afgelopen jaren soortgelijke diefstallen meegemaakt. Hij vindt het extra zonde omdat het fokschapen zijn en geen vleesschapen. "Er is dus niets lekkers aan", vertelt hij tegen Hart van Nederland. Voor Ad is het vooral een zinloos verlies van dieren.

Ad heeft aangifte gedaan bij de politie. De politie heeft camerabeelden van een buurman opgevraagd. Daarop is een auto te zien die mogelijk meer duidelijkheid kan geven over wat er met de schapen is gebeurd. "Hopelijk kan de politie daar iets mee."

Iedere keer opnieuw tellen

De diefstal zorgt voor een naar gevoel bij Ad. Iedere keer als hij langs zijn schapen loopt, telt hij de dieren toch weer en voelt hij de spanning of ze er allemaal nog staan. Daarom verhuizen de overgebleven schapen vrijdag naar een weiland dichter bij huis.

Let op: de onderstaande foto's kunnen als schokkend worden ervaren.

Door Redactie Hart van Nederland

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