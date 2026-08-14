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Drie schapen weg uit kinderboerderij Olst, bloed gevonden op terrein

Dieren

Vandaag, 17:42

Bij kinderboerderij de Vijverhof in het Overijsselse Olst zijn drie schapen verdwenen. Een buurtbewoner ontdekte donderdagochtend bloedsporen bij het terrein en waarschuwde de voorzitter van de kinderboerderij, Henk Heuvelman. Voor zowel de voorzitter als omwonenden is het een raadsel wat er precies is gebeurd.

Toen Heuvelman bij de kinderboerderij arriveerde, bleek dat drie van de twintig schapen waren verdwenen. Het zou gaan om de oudste dieren van de boerderij, onder meer een twaalfjarig schaap met maar drie poten. Heuvelman vermoedt dat de schapen door mensen zijn gedood en meegenomen.

Politie doet onderzoek

De politie bevestigt dat drie schapen zijn weggenomen en dat bloed is gevonden op de plek waar de dieren eerder stonden. Er wordt onderzocht waar de schapen zijn, wat er met ze is gebeurd en waar het aangetroffen bloed vandaan komt. "We nemen het hoog op. Het gaat om dierenleed." Er is nog niemand aangehouden.

De voorzitter is erg geschrokken, zo is te zien in bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland

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