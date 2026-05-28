Vader geeft lammetje drinkyoghurt op kinderboerderij: ‘Kan doodziek worden’

Dieren

Vandaag, 20:05

Vrijwilligers van een kinderboerderij in Didam zijn klaar met bezoekers die dieren voeren met menseneten. Vorige week ging het opnieuw mis toen een vader samen met een kind een lammetje drinkyoghurt gaf.

“Het had veel erger kunnen aflopen”, vertelt woordvoerder Mark van Lochem. “Gelukkig liep er net een vrijwilliger langs die meteen kon ingrijpen.”

Volgens Van Lochem beseffen veel bezoekers niet hoe gevaarlijk mensenvoer voor dieren kan zijn. “In drinkyoghurt zit heel veel suiker. De maag van een lammetje verzuurt daardoor en er ontstaat gasvorming. Een lammetje kan daar doodziek van worden.”

Ook brood is schadelijk

Ook brood is volgens de kinderboerderij schadelijk voor dieren als schapen en geiten. “Mensen bedoelen het vaak goed, maar dit moeten ze gewoon niet doen”, zegt Van Lochem. “Kom gewoon binnen, dan kun je grasbrokjes voeren die wél goed zijn voor de dieren.”

De kinderboerderij heeft inmiddels camera's opgehangen, omdat er vaker incidenten zijn. “We hebben ook dumping van konijnen gehad. We hopen vooral dat mensen zich bewuster worden van hun gedrag.”

Door Redactie Hart van Nederland

