Kater van dichtbij doodgeschoten: 'Dit is gewoon moord met voorbedachten rade'

Dierenmishandeling

Vandaag, 16:05

Link gekopieerd

Kater Mila is van dichtbij doodgeschoten met een hagelgeweer in het Noord-Brabantse dorpje Son en Breugel. Zijn baasje kreeg vorige week een belletje van de dierenambulance dat zijn kater met schotwonden gevonden was. Deze verwondingen werden hem fataal. De dader is nog niet gevonden.

Het baasje van de kater maakte zich afgelopen maandag opeens ernstig zorgen toen Mila wel heel lang van huis bleef. Toen de kater woensdag nog steeds niet thuis was plaatste hij een oproep op sociale media. Niet veel later kreeg hij een telefoontje van de dierenambulance met de mededeling dat zij Mila hadden gevonden aan de Parklaan. Dit meldt Omroep Brabant.

Doorzeefd met hagel

Toen het baasje bij de dierenarts aankwam lag Mila in een mandje en ademde hij zwaar. Snel werd duidelijk dat de kater doorzeefd was met hagel en van dichtbij onder vuur was genomen. De familie besluit Mila te laten inslapen. Hij is niet meer te redden, volgens de dierenarts.

Aangifte

Het baasje heeft aangifte gedaan en contact opgenomen met een bevriende wijkagent. De wijkagent neemt het erg serieus en onderzoekt de zaak.

Door Redactie Hart van Nederland

