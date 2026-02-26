Konijnen in boodschappentas gedumpt in weiland: 'Doorweekt en doodsbang'

Opvangcentrum de Maashorst in het Brabantse Zeeland heeft twee konijnen opgevangen die in een tas zijn achtergelaten in de polder. Dat schrijft de organisatie op Facebook. "Afgelopen week is hier in de straat/polder een tas gevonden met daarin 2 konijntjes... gedumpt als oud vuil. Doorweekt, koud, mager en (vanzelfsprekend!) doodsbang", schrijven ze.

Eenmaal bij de opvang bleek dat één van de konijnen mogelijk breuken heeft. Het dier gaat naar de dierenarts voor onderzoek en behandeling.

Oproep van de opvang

De opvang schrijft: "Dumpen is niet de oplossing, vrijlaten is niet diervriendelijk en een dier buitenzetten maakt je net zo schuldig aan dierenmishandeling als daadwerkelijk een dier mishandelen." De konijnen hebben inmiddels namen gekregen: Pix & Leo.