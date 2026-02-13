Volg Hart van Nederland
Meerdere cavia's langs de weg gedumpt in Limburgse Echt

Dieren

Vandaag, 15:53 - Update: 3 uur geleden

Link gekopieerd

In het Limburgse Echt zijn de afgelopen dagen meerdere cavia's langs de weg gedumpt. Dat meldt de Limburgse politie vrijdag. Twee oplettende fietsers vonden op twee verschillende dagen dieren langs de Aasterbergerweg. In totaal ging het om 27 cavia's. Niet alle dieren hebben de dumping overleefd.

De politie denkt dat bij de eerste vondst niet alle dieren in een keer zijn gevonden en dat het dus om een grote dumping gaat. Een deel van de dieren leefde nog toen ze werden aangetroffen, maar een ander deel was al overleden. Om hoeveel dieren het precies gaat, deelt de politie niet.

Getuigenoproep

De cavia's zijn gevonden in een zwarte jas. De politie doet onderzoek naar de dumping en roept getuigen op zich te melden als zij rond 10 februari iemand hebben zien lopen op die plek, vlak bij het Julianakanaal.

Bron: Facebook / Politie Basisteam Echt

De cavia’s zijn inmiddels ondergebracht bij het Dierenbeschermingscentrum Limburg in Born.

Door Jamie van Velzen

