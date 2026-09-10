Kalfjes urenlang zonder voeding tijdens transport, NVWA grijpt in

Toezichthouder NVWA legt vier Ierse veetransporteurs boetes op als zij niet binnen één jaar stoppen met het vervoeren van kalfjes, zonder hen onderweg voldoende voeding te geven. De kalfjes zijn ongeveer drie weken oud als ze worden vervoerd en mogen 8 uur zonder melk, maar zij krijgen in de praktijk veel langer geen voeding, zegt een woordvoerder. "De Ierse veevervoerders overtreden hiermee de Europese regels."

Ook beelden van dierenorganisaties als Eyes on Animals hebben volgens de woordvoerder een rol gespeeld in het strenger handhaven van de regels. Hoe de vervoerders het probleem oplossen is aan hen, zegt hij. Een mogelijke oplossing is volgens hem dat de dieren pas worden vervoerd als ze iets ouder zijn. Naar schattingen worden per jaar 200.000 kalfjes vanuit Ierland vervoerd. Eerder legde de NVWA een transportcentrum stil na 'schokkende' beelden waarop te zien is hoe kalfjes worden geslagen en geschopt. LET OP: de beelden zijn zeer schokkend.

5:33 Schokkende beelden: kalfjes mishandeld in slachthuis

Langer onvrede in maatschappij en Kamer

In een reactie zegt staatssecretaris Silvio Erkens van Landbouw: "Dierenwelzijn begint waar honger stopt, het is onbegrijpelijk dat kalfjes bijna een hele dag zonder eten zitten. Ook in de maatschappij en in de Kamer is hier al langer onvrede over. Ik ben dan ook blij dat de kalversector zich inzet om deze praktijken af te bouwen. Het voornemen van de NVWA om te handhaven sluit hier mooi op aan."