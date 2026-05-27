Babywasberen gered uit scheepsruim op Maasvlakte, één overleden

Dieren

Vandaag, 15:21

In de Rotterdamse haven is op Tweede Paasdag een ingrijpende vondst gedaan meldt de PZC. In het ruim van een schip werden drie piepkleine babywasberen aangetroffen. De diertjes waren pas enkele dagen oud en ernstig verzwakt. Hun moeder was nergens te vinden. Ondanks de snelle inzet van hulpdiensten en dierenexperts konden niet alle wasbeertjes worden gered.

De ontdekking werd gedaan door de dierenambulance, die na een melding uitrukte naar de Maasvlakte. In het diepe ruim van een schip troffen vrijwilligers drie pasgeboren wasbeerjongen aan. Ze waren helemaal alleen en verkeerden in zorgwekkende toestand. Volgens betrokkenen was meteen duidelijk dat de dieren dringend medische zorg nodig hadden. Dat proces duurde langer, omdat het om exotische dieren ging.

Bron: dierenambulance.zhz

Eén wasbeertje overleden, twee krijgen zorg

Tijdens het transport naar de dierenkliniek bleek dat één van de drie wasbeertjes het niet had gered. In de spoedopvang werd nog geprobeerd hulp te bieden, maar de toestand was te ernstig. De andere twee dieren konden wel worden overgedragen aan opvangcentrum Stichting AAP, waar ze intensief werden verzorgd in een couveuse.

In de weken daarna kwam er voorzichtig goed nieuws: de twee overgebleven wasbeertjes maken het inmiddels naar omstandigheden goed.

Door Britt Louman

