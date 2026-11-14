Uit ondergrondse container geredde kitten alsnog overleden

Het mocht helaas niet zo zijn voor de piepjonge kitten. Mina werd vorige week vrijdag in Hoorn gevonden in een vuilniszak in een ondergrondse afvalcontainer. Dankzij een oplettende voorbijganger kon ze worden gered en leek ze langzaam op te knappen. Desondanks is de kitten van amper 3 weken nu alsnog overleden.

De dierenambulance in Hoorn werd ingeschakeld nadat een voorbijganger gemiauw uit een ondergrondse container hoorde. Samen met afvalverwerker HVC werd het diertje gevonden, gewikkeld in een deken en verstopt in een vuilniszak. "Het kleintje schreeuwde de longen uit haar magere lijfje, en was ernstig verzwakt en onderkoeld", schrijft de dierenambulance op Facebook .

Kitten Mina. Beeld: Dierenambulance Hoorn e.o.

I n de armen van haar verzorger

Mina werd direct naar een crisisopvang gebracht, waar ze de eerste dagen goed leek te herstellen. Ze kreeg weer energie en dronk goed, maar maandag ging het plotseling mis. De kitten kreeg 40,5 graden koorts en werd erg sloom. Ondanks behandeling door een dierenarts ging ze woensdag opnieuw hard achteruit. "Haar kleine lijfje was op", aldus de dierenambulance. Mina is uiteindelijk rustig ingeslapen in de armen van haar verzorger.

Naast verdriet bij de dierenambulance is er ook woede. "Dit had nooit mogen gebeuren. Waarom is er geen hulp ingeschakeld? Hoe haal je het in je hoofd om zo'n weerloos kleintje in een afvalcontainer te dumpen?" Inmiddels is er een politieonderzoek gestart.