Zo gaat het nu met poes Olivia die uit afvalcontainer in Arnhem werd gered

De zwaargewonde kat die zaterdag in Arnhem uit een ondergrondse container werd gered, blijkt een vijfjarige poes te zijn die Olivia heet. Ze liep niet ver van haar huis toen iemand haar op onverklaarbare wijze in een afvalcontainer dumpte. Haar toestand is ernstig, maar er is goede hoop dat ze zal herstellen.

Het was voorbijganger Anna Kobierowska die het angstige gemiauw hoorde en alarm sloeg. Brandweerlieden wisten het dier uit de container te bevrijden. "Mensen hebben geen idee hoeveel pijn en lijden dit arme dier heeft moeten doorstaan", schreef Anna op Facebook. De kat kon niet bewegen, had een bebloede wenkbrauw en verwondingen aan haar kop, meldt ze.

Forensisch psycholoog Ernst Ameling legt in bovenstaande video uit dat het een waarschuwing kan zijn als iemand dieren mishandelt.

Na lang zoeken, bellen en wachten wist Jolanda Admiraal van meldpunt Amivedi de eigenaar van Olivia op te sporen. Die wist nog van niets. "Ze was geschokt", vertelt ze aan Hart van Nederland. "Wie kan een onschuldig dier, dat gewoon vlak bij haar huis rondliep, zoiets aandoen?"

Kosten herstel lopen flink op

Pas later werd duidelijk hoe ernstig het letsel werkelijk is: Olivia bleek meerdere gebroken pootjes te hebben, een verbrijzelde kaak en zwaar hoofdletsel. Ze ligt inmiddels in het Evidensia Dierenziekenhuis in Arnhem, waar ze spoedzorg kreeg en is geopereerd. Er is nog aanvullend onderzoek nodig, waaronder een CT-scan om te beoordelen of er sprake is van hersenschade.

De kosten voor haar herstel lopen inmiddels flink op. De eigenaar kan dit niet alleen bekostigen. Daarom zijn er inzamelacties gestart op steunactie.nl en via Facebook, waarbij elke cent naar de zorg voor Olivia gaat. Inmiddels is er al ruim 1000 euro opgehaald.