Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Teckels weggehaald bij fokker in Gelderland: 'Zaten in eigen uitwerpselen'

Teckels weggehaald bij fokker in Gelderland: 'Zaten in eigen uitwerpselen'

Dierenmishandeling

Vandaag, 12:04

Link gekopieerd

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft woensdag 36 teckels weggehaald bij een fokker in Gelderland omdat ze slecht werden verzorgd. De huisvesting van de honden was slecht en sommige dieren hadden gezondheidsproblemen, aldus de toezichthouder donderdag. Ook had de fokker geen kloppende administratie.

De fokker was eerder al een last onder bestuursdwang opgelegd. Dit betekent dat de NVWA ermee dreigde de dieren weg te halen als de houder de verzorging van de dieren niet aanzienlijk zou verbeteren. Bij zo'n beslissing moet de eigenaar de kosten voor het meenemen, opvangen en verzorgen van de dieren betalen.

Afgelopen donderdag namen de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID) en de politie in de gemeente Hulst negen Australische herders, waaronder een pup, in beslag:

Negen Australische herders in beslag genomen bij controle fokker
1:21

Negen Australische herders in beslag genomen bij controle fokker

In eigen uitwerpselen

Bij de inspectie op woensdag bleek al snel dat de huisvesting nog steeds ernstig tekortschoot. "Veel honden zaten in te kleine hokken, waardoor ze in hun eigen uitwerpselen stonden. Een deel van de teckels werd gehouden in een kapschuur met open wanden. Daardoor hadden ze onvoldoende bescherming tegen het weer."

De honden zijn naar deskundige opvangadressen gebracht, aldus de NVWA.

Door ANP

Lees ook

Te kleine reisbenches en geen drinkwater: negen Australische herders in beslag genomen
Te kleine reisbenches en geen drinkwater: negen Australische herders in beslag genomen
NVWA redt 84 honden van nalatige verzorger, inspecteurs bedreigd
NVWA redt 84 honden van nalatige verzorger, inspecteurs bedreigd
23 verwaarloosde hondjes aangetroffen in zwaar vervuilde woning Amsterdam
23 verwaarloosde hondjes aangetroffen in zwaar vervuilde woning Amsterdam

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.