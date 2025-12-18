Teckels weggehaald bij fokker in Gelderland: 'Zaten in eigen uitwerpselen'

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft woensdag 36 teckels weggehaald bij een fokker in Gelderland omdat ze slecht werden verzorgd. De huisvesting van de honden was slecht en sommige dieren hadden gezondheidsproblemen, aldus de toezichthouder donderdag. Ook had de fokker geen kloppende administratie.

De fokker was eerder al een last onder bestuursdwang opgelegd. Dit betekent dat de NVWA ermee dreigde de dieren weg te halen als de houder de verzorging van de dieren niet aanzienlijk zou verbeteren. Bij zo'n beslissing moet de eigenaar de kosten voor het meenemen, opvangen en verzorgen van de dieren betalen.

Afgelopen donderdag namen de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID) en de politie in de gemeente Hulst negen Australische herders, waaronder een pup, in beslag:

1:21 Negen Australische herders in beslag genomen bij controle fokker

In eigen uitwerpselen

Bij de inspectie op woensdag bleek al snel dat de huisvesting nog steeds ernstig tekortschoot. "Veel honden zaten in te kleine hokken, waardoor ze in hun eigen uitwerpselen stonden. Een deel van de teckels werd gehouden in een kapschuur met open wanden. Daardoor hadden ze onvoldoende bescherming tegen het weer."

De honden zijn naar deskundige opvangadressen gebracht, aldus de NVWA.