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Poot van kat geamputeerd nadat ze beschoten was in Lelystad

Dierenmishandeling

Vandaag, 15:55

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Poes Elly werd vorige week neergeschoten in Lelystad, Flevoland. Haar baasje startte een inzamelingsactie voor een operatie. Uiteindelijk is het gelukt het gewenste bedrag bij elkaar te krijgen. Het dier is geopereerd, maar haar pootje moest geamputeerd worden.

De poes had twee kogels in haar heup zitten, waardoor deze was gebroken net als vier plekken op haar dijbeen. Vrijdag is zij uiteindelijk geopereerd om de kans op herstel te vergroten, schrijft haar baasje op de doneerpagina.

De operatie is goed verlopen en Elly kan weer eten en drinken. "Ze kan al aardig haar evenwicht bewaren maar soms vergeet ze dat ze nog maar 3 pootjes heeft en valt om."

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Wil je weten welke straffen er zijn in Nederland? Kijk dan bovenstaande video.

Door Jamie van Velzen

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