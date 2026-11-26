In het Utrechtse Rhenen is woensdag op de Nieuwe Veenendaalseweg zwaar illegaal vuurwerk aangetroffen in een voertuig en een woning. Dat meldt de politie Midden-Nederland. Er is één verdachte aangehouden.

De politie zette na de vondst de straat af en heeft ook omliggende woningen ontruimd. Onder meer de Explosieve Opruimingsdienst Defensie (EOD) doet onderzoek. Bewoners worden opgevangen in het gemeentehuis.

Om hoeveel vuurwerk het gaat, is nog niet duidelijk. De politie zegt de rest van de nacht onderzoek te doen.

Zoekactie naar vuurwerk in bos

Dinsdag zocht de politie urenlang in een bos in Rhenen naar illegaal vuurwerk. De politie deed dat na een tip van een 18-jarige jongen die was opgepakt en zei dat er in het bos vuurwerk verstopt was, zo meldde RTV Utrecht. Bij de zoekactie werd uiteindelijk niets aangetroffen.

De week ervoor had de politie wel succes. Toen werd er bij elkaar zo'n 125 kilo illegaal vuurwerk op hetzelfde bosperceel gevonden.