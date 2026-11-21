Op basisschool Zeilberg in het Oost-Brabantse Deurne is vrijdagavond brand ontstaan. Twee leslokalen en de aula zijn uitgebrand, meldt de veiligheidsregio.

De brand brak uit nadat twee kinderen vuurwerk hadden afgestoken. Het gaat om kinderen onder de 12 jaar, zegt een politiewoordvoerder. De politie heeft contact gehad met hun ouders. Er zijn geen gewonden gevallen.

Woningen ontuimd

De brand ging gepaard met veel rook. Drie woningen tegenover de school aan de Margrietstraat zijn korte tijd ontruimd, omdat de koolmonoxidewaarden te hoog waren. De bewoners werden opgevangen in een gemeenschapshuis vlakbij, maar konden snel weer terug naar huis. Het schoolgebouw staat vol rook en wordt geventileerd. De brandweer speurt nog naar mogelijke brandhaarden in de plafonds.

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio is de schade zodanig dat de leerlingen maandag zeker nog niet terug naar school kunnen. Hij zegt dat voor hen "een vervangende voorziening" moet worden bedacht. De school telt volgens de website rond de 240 leerlingen.