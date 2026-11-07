OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Politie vindt bijna 10.000 cobra's in garagebox in Dinteloord

Politie vindt bijna 10.000 cobra's in garagebox in Dinteloord

Crime

Vandaag, 15:35

Link gekopieerd

De politie heeft deze week in het Brabantse dorp Dinteloord bijna 10.000 cobra's, lawinepijlen en zware shells (mortierbommen) gevonden in een garagebox aan de De Vriesstraat. Een 25-jarige man uit Dinteloord is woensdagavond aangehouden en vrijdagavond nog een 42-jarige man uit Steenbergen, meldt de politie zaterdag.

In totaal is ruim 750 kilo zwaar, illegaal vuurwerk in beslag genomen, dure sieraden en een auto. Daarnaast vond de politie een alarmpistool en drugs. De drugs bestond uit 90 gram hennep, 800 gram hasj en ruim 250 pillen.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

De politie deed naar aanleiding van een melding al geruime tijd onderzoek naar de mogelijke opslag en handel in illegaal vuurwerk. Het aangetroffen vuurwerk bevat grote hoeveelheden explosief flitspoeder. Een eventuele ontploffing kan desastreuze gevolgen hebben voor de omliggende straten, waarschuwt de politie. Specialisten hebben het vuurwerk afgevoerd.

Door ANP

Lees ook

Honderden kilo's zwaar illegaal vuurwerk gevonden, twee aanhoudingen
Waarschuwen
Honderden kilo's zwaar illegaal vuurwerk gevonden, twee aanhoudingen
In Tytsjerksteradiel mag tijdens de jaarwisseling wel vuurwerk worden afgestoken
Beleid
In Tytsjerksteradiel mag tijdens de jaarwisseling wel vuurwerk worden afgestoken
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.