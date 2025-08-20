Terug

OM in hoger beroep na gruwelijke moord op Jihaneve (22) in Zoetermeer

Crime

Vandaag, 18:13

Het Openbaar Ministerie vindt vijf jaar cel en tbs te weinig voor de 24-jarige Arnold O., die vorig jaar zijn 22-jarige vriendin Jihaneve doodstak in haar woning in Zoetermeer. Daarom gaat het OM in hoger beroep, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van Omroep West.

O. stak en sneed Jihaneve in juli vorig jaar 258 keer met een mes en filmde een deel van zijn daad. De twee weken oude baby van O. en Jihaneve was op dat moment ook in de woning. Het OM had tien jaar cel en tbs geëist.

De nabestaanden lieten na de uitspraak van de rechter weten dat ze de straf veel te laag vonden. De moeder van Jihaneve vertelt daarover in de onderstaande video:

Volgens deskundigen was O. op het moment van de moord psychotisch. De rechtbank ziet hem als verminderd toerekeningsvatbaar en ging daarom niet mee in de eis van het OM.

ANP

