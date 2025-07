Moeder doodgestoken Jihaneve: 'Dit vonnis is een trap op het graf van mijn dochter'

Nathalie Fitz-James, de moeder van de vorig jaar in Zoetermeer doodgestoken Jihaneve, vindt dat de celstraf voor dader Arnold O. veel te laag is uitgevallen. Na afloop van de uitspraak zei ze geëmotioneerd dat zij "hartstikke teleurgesteld" is en noemde het vonnis "een klap in het gezicht en een trap op het graf van mijn dochter".

"De afgelopen weken zijn er weer twee vrouwen vermoord. Wat voor boodschap wordt er door de rechtbank naar de samenleving toegezonden? Dit kan gewoon niet. Onacceptabel. Dit voelt niet als gerechtigheid."

De rechtbank in Den Haag veroordeelde de 24-jarige Arnold O. tot vijf jaar cel en tbs met dwangverpleging. De man doodde op 18 juli vorig jaar zijn 22-jarige vriendin Jihaneve door haar 258 keer met een mes te steken en te snijden, in haar woning in Zoetermeer. In de woning was op dat moment ook de twee weken oude baby van het stel aanwezig.

Hart van Nederland/ANP