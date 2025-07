Arnold O. (24) stak Jihaneve 258 keer en filmde het, krijgt cel en tbs

De rechtbank in Den Haag heeft woensdag de 24-jarige Arnold O. veroordeeld tot 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De man doodde op 18 juli vorig jaar zijn 22-jarige vriendin Jihaneve door haar 258 keer met een mes te steken en te snijden, in haar woning in Zoetermeer.

Volgens de rechtbank behoort het misdrijf "qua geweld en gruwelijkheid absoluut tot de buitencategorie". De rechtbank heeft vastgesteld dat de steekpartij in de keuken is begonnen. Daarna is Jihaneve gevlucht, achtervolgd door O. Ze kwamen in de slaapkamer terecht en O. duwde zijn vriendin op bed, waarna hij haar nog vaak heeft gestoken en gesneden.

In de woning was op dat moment ook de twee weken oude baby van het stel aanwezig. In de keuken, gang en slaapkamer is veel bloed op de muren en de grond aangetroffen. O. heeft een deel van het geweld gefilmd met de telefoon van het slachtoffer. Ook maakte hij een selfie met de baby, omdat hij ervan uitging dat hij de baby lange tijd niet meer zou zien.

De politie pakte O. in de woning op. Een verpleegkundige van het consultatiebureau had melding gemaakt nadat ze de bebloede Jihaneve zag liggen door het raam.

Kookpunt

Volgens deskundigen was O. op het moment dat hij zijn vriendin doodde psychotisch en lijdt hij aan persoonlijkheidsstoornissen. De rechtbank beschouwt O. als verminderd toerekeningsvatbaar.

Hij is door onder meer zijn licht verstandelijke beperking niet in staat om intieme relaties aan te gaan. Toen de baby werd geboren, was O. bang om verlaten te worden omdat Jihaneve zo veel aandacht had voor de verzorging van haar zoontje, aldus de rechtbank. Daar komt bij dat de verdachte dacht dat hij niet de vader was. "De achterdocht van de verdachte heeft de vorm van een waan aangenomen en kwam op de dag van het delict tot een kookpunt."

De rechtbank oordeelt dat er onvoldoende bewijs is om te spreken van moord. Wel is O. schuldig aan doodslag. "Deze daad heeft nabestaanden onherstelbaar groot leed toegebracht. Het kind zal zonder zijn moeder door het leven moeten gaan", aldus de rechtbank.

Hart van Nederland/ANP