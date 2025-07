Arnold O. (24) filmde stervende vriendin na 287 messteken

In de rechtszaal in Den Haag zijn woensdag schokkende details naar buiten gekomen over de dood van de 22-jarige Jihaneve uit Zoetermeer. Haar vriend, de 24-jarige Arnold O., wordt verdacht van het doodsteken van de jonge moeder. Direct na de steekpartij filmde hij het zwaargewonde slachtoffer, maakte een foto van hun twee weken oude baby en een selfie van zichzelf met het kindje.

Volgens deskundigen is het slachtoffer maar liefst 287 keer gestoken en gesneden. "Er is als een wilde op haar ingestoken", luidde hun conclusie. Het incident vond plaats op 18 juli vorig jaar in een woning aan de Weidedreef, in de Zoetermeerse wijk Seghwaert.

Zwart voor de ogen

O. werd direct na het incident door de politie op de plek van het misdrijf aangehouden. Tegen de rechtbank verklaarde hij woensdag dat hij zich niets meer van het geweld kan herinneren. “Het was zwart voor mijn ogen”, herhaalde hij meerdere keren.

De dodelijke aanval zou volgens hem zijn ontstaan na een ruzie over hun pasgeboren kind. De baby bleef fysiek ongedeerd.

Welke straffen zijn er eigenlijk in Nederland? Bekijk het in deze uitlegvideo:

2:04 Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

Hart van Nederland/ANP