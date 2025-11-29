Volg Hart van Nederland
Na opvallend rijgedrag doet politie dringende oproep: let op ouderen achter het stuur

Vandaag, 13:29

In het Westland is vrijdagavond een oudere automobilist aan de kant gezet vanwege opvallend en onveilig rijgedrag. De bestuurder reed zeer dicht langs geparkeerde voertuigen en botste meerdere keren tegen de stoeprand. Een alerte voorbijganger besloot de auto te volgen en waarschuwde de politie, waarna agenten de man konden onderscheppen.

Bij controle bleek dat de bestuurder niet had gedronken, maar simpelweg op hoge leeftijd is. Zijn rijbewijs was al eerder ingetrokken omdat hij niet langer rijvaardig genoeg werd bevonden. De man had dit echter niet goed door, omdat hij de brieven van het RDW niet volledig had gelezen.

De 24-jarige Taïcha van Dokkum reed op de snelweg toen ze in de verte twee koplampen zag verschijnen. De spookrijder bleek een 80-jarige man die een foutje had gemaakt:

Taïcha zag spookrijder met 130 km/u op haar afkomen
1:21

Aandacht belangrijk

De politie benadrukt dat aandacht voor ouderen in het verkeer belangrijk blijft: "Kijk mee met ouders of verzorgers, niet alleen naar hun rijgedrag, maar ook bij belangrijke post. Regels veranderen snel en kunnen lastig zijn bij te houden. Samen zorgen we voor veiligheid op de weg."

