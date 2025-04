Aantal verkeersdoden daalt, meeste slachtoffers onder fietsers

Vorig jaar zijn in Nederland 675 mensen omgekomen door een verkeersongeval. Dat zijn er negen minder dan een jaar eerder en maar liefst 491 minder dan in het jaar 2000, toen er nog 1.166 verkeersdoden vielen. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Opvallend is het aantal omgekomen fietsers: in 2024 verongelukten er 246 in het verkeer. Dat zijn er weliswaar 24 minder dan een jaar eerder, maar nog altijd meer dan in de periode tussen 2000 en 2022. Toen overleden gemiddeld 199 fietsers per jaar.

Meeste slachtoffers zijn fietsers

Fietsers vormen inmiddels de grootste groep verkeersdoden. Van hen reed minstens 44 procent op een elektrische fiets. De meeste slachtoffers (60 procent) stierven door hoofdletsel.

Vooral ouderen van boven de 80 jaar zijn kwetsbaar. Dat is een duidelijk verschil met 25 jaar geleden, toen de meeste verkeersslachtoffers jongeren waren tussen de 20 en 30 jaar oud. In 2023 overleden 152 jongeren in het verkeer, terwijl dat er in 2000 nog 453 waren. Die daling komt vooral doordat jongeren minder vaak omkomen als inzittende van een personenauto of als bestuurder van een bromfiets.

Het aantal verkeersdoden onder inzittenden van personenauto's steeg licht, van 194 in 2023 naar 220 in 2024. Toch is dat aantal nog altijd fors lager dan in 2000, toen er ruim 500 inzittenden omkwamen.

Daling onder brom- en snorfietsers

O ok bij brom- en snorfietsers is sprake van een forse daling. In 2024 overleden 30 mensen door een ongeval met een bromfiets, brom- of snorscooter. In 2000 waren dat er nog 104. Daarmee is het aantal verkeersdoden in deze groep niet zo laag geweest in de afgelopen 25 jaar.

Het laagste aantal verkeersdoden werd gemeten in 2013 en 2014. In beide jaren kwamen er 570 mensen om in het verkeer.

ANP