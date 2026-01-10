12-jarige jongen mishandeld bij fietstunnel in Wassenaar om sneeuwbal

Een 12-jarige jongen is dinsdagochtend mishandeld bij een fietstunnel in Wassenaar. Dat gebeurde nadat een volwassen man de jongen had achtervolgd, nadat er een sneeuwbal was gegooid. Dat vertelt de moeder van het slachtoffer aan Omroep West.

De jongen was samen met enkele andere kinderen onderweg naar school toen het rond 08.45 uur misging bij de fietstunnel Den Deijl aan de Van Zuylen van Nijeveltstraat. Volgens de moeder raakte een sneeuwbal een voorbijganger, waarna een achtervolging ontstond. Daarbij werd haar zoon door een volwassen man mishandeld. De moeder wil verder anoniem blijven, vertelt ze tegen de regionale nieuwswebsite.

Benieuwd welke straffen er in Nederland zijn? Dat leggen we voor je uit in deze video:

2:04 Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

Getuigen

Het gaat naar omstandigheden goed met de jongen, maar hij heeft wel letsel opgelopen en is daardoor voorlopig thuis. Het gezin is erg geschrokken van het incident en roept getuigen op zich te melden bij de politie via 0900-8844.

Ook wordt gezocht naar camerabeelden van de mishandeling of van de man die na het incident is weggefietst in de richting van Voorschoten. De politie laat weten dat het onderzoek nog in volle gang is. Er is inmiddels een buurtonderzoek gestart en camerabeelden worden bekeken. Tot nu toe is er nog niemand aangehouden.