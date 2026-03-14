Tiener (16) aangehouden met geladen vuurwapen bij fouilleeractie in Vlaardingen

Crime
Vandaag, 10:20
De politie heeft vrijdag een preventieve fouilleeractie gehouden in Vlaardingen Centrum, West en Holy. In totaal zijn 175 mensen gecontroleerd. Daarbij is een 16-jarige verdachte is aangehouden voor het bezit van het geladen vuurwapen.
Tijdens de actie troffen agenten drie messen en één geladen vuurwapen aan. Daarnaast is een 36-jarige man aangehouden voor belediging van een wijkagent. Tegen een 31-jarige en een 29-jarige man is proces-verbaal opgemaakt, omdat zij messen bij zich hadden.
Volgens de politie worden dit soort controles uitgevoerd om in samenwerking te werken aan een veilig Vlaardingen.
