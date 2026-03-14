Tiener (16) aangehouden met geladen vuurwapen bij fouilleeractie in Vlaardingen

De politie heeft vrijdag een preventieve fouilleeractie gehouden in Vlaardingen Centrum, West en Holy. In totaal zijn 175 mensen gecontroleerd. Daarbij is een 16-jarige verdachte is aangehouden voor het bezit van het geladen vuurwapen.

Drie messen en geladen vuurwapen

Tijdens de actie troffen agenten drie messen en één geladen vuurwapen aan. Daarnaast is een 36-jarige man aangehouden voor belediging van een wijkagent. Tegen een 31-jarige en een 29-jarige man is proces-verbaal opgemaakt, omdat zij messen bij zich hadden.

Volgens de politie worden dit soort controles uitgevoerd om in samenwerking te werken aan een veilig Vlaardingen.