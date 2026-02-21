Volg Hart van Nederland
Zes verstekelingen ontdekt in vrachtwagen bij grenscontrole Vlaardingen

Crime

Vandaag, 13:33

Bij een grenscontrole in Vlaardingen zijn vrijdagavond zes verstekelingen ontdekt in een vrachtwagen. Dat gebeurde bij een terminal voor een veerdienst. Een speciaal getrainde migratiehond sloeg aan bij de trailer. De Turkse bestuurder van de vrachtwagen is aangehouden voor mensensmokkel.

De migratiehond, die getraind is om mensen op te sporen, rook dat er mensen in de trailer zaten. Dat bleken er uiteindelijk zes te zijn, afkomstig uit Afghanistan en Irak. Er was ook één minderjarige onder hen. De zes inklimmers zijn aangehouden. Inklimmers zijn verstekelingen die in of onder een vrachtwagen illegaal naar het buitenland willen reizen. Vaak krijgen zij hulp van derden, waarbij er dan sprake is van mensensmokkel.

De Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) doet verder onderzoek naar deze zaak.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

