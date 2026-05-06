Buurt wakker van derde explosie in Spijkenisse: 'Doen geen oog dicht'

Het was opnieuw raak: in de nacht van dinsdag op woensdag rond 02.00 uur ging voor de derde keer in korte tijd een explosief af bij een woning aan de Crocusstraat in Spijkenisse. Cor Lamers, burgemeester van Spijkenisse, laat weten het nieuwe incident ten zeerste te betreuren.

"Ik vind het heel erg vervelend voor de bewoners van de Crocusstraat dat er voor de derde keer een explosie in de straat heeft plaatsgevonden. Ik betreur dit nieuwe incident ten zeerste en ik begrijp dat dit veel onrust veroorzaakt in de buurt", aldus de burgemeester.

Buurtbewoners laten aan Hart van Nederland weten erg geschrokken te zijn. "We zijn moe, want we doen geen oog dicht. Je vraagt je af wat er aan de hand is."

