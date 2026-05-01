Na Rotterdam nu Spijkenisse: opnieuw explosie bij zelfde straat en huisnummer

Gisteren, 23:12

Twee nachten op rij is het raak in een straat met dezelfde naam en hetzelfde huisnummer, maar in een andere stad. Na de explosie van donderdag in de Crocusstraat in Rotterdam, ging het in de nacht van donderdag op vrijdag opnieuw mis in de Crocusstraat, dit keer in Spijkenisse. Bewoners daar werden rond 00:45 uur opgeschrikt door een harde knal. Een explosief liet een ruit van een voordeur springen en zorgde voor schade aan de woning.

Wie er achter de explosie zit, is nog onduidelijk. Niemand raakte gewond. De politie laat weten onderzoek te doen en roept getuigen op zich te melden. De bewoner van de getroffen woning in Rotterdam weet één ding in elk geval zeker: de explosie bij zijn huis moet een vergissing zijn geweest. "Ik heb alleen maar vrienden," zegt hij tegen Hart van Nederland.

Op beide locaties overheerst vooral verbazing, zo is te zien in de bovenstaande video.

