Explosies blijven doorgaan in Crocusstraat: opnieuw raak ondanks cameratoezicht

De Crocusstraat in Spijkenisse lijkt maar niet tot rust te komen. In de nacht van dinsdag op woensdag ging rond 02.00 uur opnieuw een explosief af bij een woning. Het gaat inmiddels om de vierde explosie in korte tijd rond dezelfde straatnaam. Eerder was het ook al raak in de Rotterdamse Crocusstraat.

Volgens 112-correspondenten kwam er bij de explosie vannacht veel rook vrij na de knal. De voordeur van de woning raakte flink beschadigd en meerdere ruiten sneuvelden door de explosie. Wat er precies is ontploft, is nog niet bekend.

De reeks explosies begon vorige week donderdag in de Crocusstraat in Rotterdam-Schiebroek. Daar ontstond brand bij een voordeur en bleef een gat in de deur achter. De gevel van de woning raakte zwartgeblakerd. Een dag later ging er een explosie af bij een woning in de Crocusstraat in Spijkenisse.

Toch bleef het daar niet bij. In de nacht van maandag op dinsdag was er opnieuw een explosie in de Crocusstraat in Spijkenisse, dit keer bij een ander huisnummer. Afgelopen nacht was het dus weer raak, opnieuw bij een andere woning in de straat.

Cameratoezicht

De politie had inmiddels al een mobiele camera in de straat geplaatst, maar dat heeft de dader of daders niet tegengehouden. Of de camera beelden heeft opgeleverd, is nog niet bekend. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden.