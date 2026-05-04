Weer raak in Spijkenisse: opnieuw explosie in dezelfde straat

Crime

Vandaag, 09:34

Er heeft opnieuw een explosie plaatsgevonden aan de Crocusstraat in Spijkenisse. Dat meldt de politie op X. Bij de ontploffing raakte de voordeur beschadigd. Er zijn geen slachtoffers gevallen. Vorige week ging het ook al mis in dezelfde straat in Spijkenisse. Kort daarvoor vond er ook al een explosie plaats in de Crocusstraat in Rotterdam.

De derde explosie vond zondagnacht rond 02.30 uur plaats. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De politie heeft de sporen inmiddels veiliggesteld. De woningen waar de explosies vorige week plaatsvonden, hadden hetzelfde huisnummer. De explosie van zondagnacht vond plaats bij een ander huisnummer.

Wie er achter de explosies zit, is nog onduidelijk. De politie laat weten onderzoek te doen en roept getuigen op zich te melden. De bewoner van de getroffen woning in Rotterdam van vorige week weet één ding in elk geval zeker: de explosie bij zijn huis moet een vergissing zijn geweest. "Ik heb alleen maar vrienden," zei hij eerder tegen Hart van Nederland.

Door Redactie Hart van Nederland

