Jongen (15) met machete van 50 centimeter opgepakt in Schiedam

Crime

Vandaag, 16:43

In Schiedam is zondagavond een 15-jarige jongen aangehouden met een machete in zijn broeksband. Dat meldt politie Schiedam maandag op Facebook.

Een reiziger op station Schiedam Centrum sloeg alarm bij de politie, nadat hij een jongen had gezien die vermoedelijk een mes bij zich droeg. Agenten kregen daarop een duidelijk signalement en gingen in Schiedam-Oost op zoek. Niet veel later zagen zij de jongen lopen op de Lorentzlaan. Bij controle bleek dat hij een machete van ongeveer vijftig centimeter in zijn broeksband had zitten.

De jongen is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. De politie heeft daarnaast een melding gedaan bij Veilig Thuis.

Door Redactie Hart van Nederland

