Jongen (15) in Purmerend opgepakt met machete van 70 cm in broekspijp

De politie in Purmerend heeft dit weekend een jongen aangehouden die zich verdacht gedroeg bij een conflictmelding. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien en lastig begon te doen, werd hij opgepakt. Vervolgens deden agenten een opmerkelijke ontdekking: in zijn broekspijp zat een bijzonder object verstopt. Het ging om een machete van maar liefst 70 centimeter, meldt de Telegraaf.

De jongen zit vast en tegen hem worden meerdere processen-verbaal opgemaakt. De politie maakt zich zorgen over wat zij op straat tegenkomen. "Het valt ons op dat veel ouders geen idee hebben met wie hun kind omgaat of met voor mensen zij omgaan. Ook lijkt het erop dat er geen zicht is op wat hun kind nou doet of bij zich draagt", meldt de politie op Instagram. Ze roepen ouders op om meer betrokken te zijn bij hun kinderen.

Volgens de politie kan het gebrek aan zicht op het gedrag van jongeren verschillende oorzaken hebben, zoals drukte in het dagelijks leven of andere problemen. Ouders die ondersteuning nodig hebben bij de opvoeding, worden opgeroepen om contact op te nemen voor hulp.