Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Tiener (15) met machete opgepakt in Rotterdam: agenten vinden Cobra6 en gestolen motor bij hem thuis

Tiener (15) met machete opgepakt in Rotterdam: agenten vinden Cobra6 en gestolen motor bij hem thuis

Crime

Vandaag, 13:15

Link gekopieerd

De politie heeft donderdagavond in Breda een woning doorzocht na de arrestatie van een 15-jarige jongen in Rotterdam. De tiener liep daar met een machete op zak. In zijn slaapkamer werd een zware Cobra6 gevonden en achter het huis stond een gestolen motorfiets.

Uit onderzoek bleek dat de jongen mogelijk meer wapens in bezit had. Daarom viel de politie zijn woning in de wijk Haagse Beemden binnen. In de slaapkamer werd een zware Cobra6 aangetroffen. Achter de woning vonden agenten bovendien een motorfiets die als gestolen geregistreerd stond. Die was eerder in Rotterdam gestolen.

De Cobra en de motor zijn in beslag genomen. De motorfiets kan op dit moment niet direct aan de jongen worden gelinkt. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt door de politie in Rotterdam.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.