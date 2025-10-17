Tiener (15) met machete opgepakt in Rotterdam: agenten vinden Cobra6 en gestolen motor bij hem thuis

De politie heeft donderdagavond in Breda een woning doorzocht na de arrestatie van een 15-jarige jongen in Rotterdam. De tiener liep daar met een machete op zak. In zijn slaapkamer werd een zware Cobra6 gevonden en achter het huis stond een gestolen motorfiets.

Uit onderzoek bleek dat de jongen mogelijk meer wapens in bezit had. Daarom viel de politie zijn woning in de wijk Haagse Beemden binnen. In de slaapkamer werd een zware Cobra6 aangetroffen. Achter de woning vonden agenten bovendien een motorfiets die als gestolen geregistreerd stond. Die was eerder in Rotterdam gestolen.

De Cobra en de motor zijn in beslag genomen. De motorfiets kan op dit moment niet direct aan de jongen worden gelinkt. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt door de politie in Rotterdam.