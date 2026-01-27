Supporters gewond door fakkel tijdens wedstrijd Feyenoord: 17-jarige aangehouden

De politie heeft een 17-jarige supporter van Feyenoord aangehouden omdat hij andere supporters heeft verwond met een fakkel. De jongen uit Barendrecht stak de fakkel aan in het Rotterdamse stadion en gooide deze naar beneden, waarna de fakkel tussen andere toeschouwers terechtkwam.

Het incident vond vorige week donderdag plaats tijdens de wedstrijd tussen Feyenoord en Sturm Graz. Eén supporter kreeg de brandende fakkel in zijn gezicht. Over zijn huidige toestand is niets bekendgemaakt. Een andere man wist de fakkel te ontwijken, maar scheurde daarbij zijn kuitspier. Ook een vrouw werd geraakt; haar haar raakte verschroeid en haar jas liep schade op.

Eerder raakte elf kinderen gewond door rondvliegend vuurwerk bij een voetbalderby:

2:12 Elf kinderen gewond door rondvliegend vuurwerk bij voetbalderby

Het moment van het gooien van de fakkel:

Aanhouding

De politie kon de verdachte identificeren aan de hand van camerabeelden in het stadion. De jongen werd nog diezelfde week aangehouden. Hij is inmiddels weer vrij, maar zal zich op een later moment voor de rechter moeten verantwoorden.