Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Supporters gewond door fakkel tijdens wedstrijd Feyenoord: 17-jarige aangehouden

Supporters gewond door fakkel tijdens wedstrijd Feyenoord: 17-jarige aangehouden

Crime

Vandaag, 17:23

Link gekopieerd

De politie heeft een 17-jarige supporter van Feyenoord aangehouden omdat hij andere supporters heeft verwond met een fakkel. De jongen uit Barendrecht stak de fakkel aan in het Rotterdamse stadion en gooide deze naar beneden, waarna de fakkel tussen andere toeschouwers terechtkwam.

Het incident vond vorige week donderdag plaats tijdens de wedstrijd tussen Feyenoord en Sturm Graz. Eén supporter kreeg de brandende fakkel in zijn gezicht. Over zijn huidige toestand is niets bekendgemaakt. Een andere man wist de fakkel te ontwijken, maar scheurde daarbij zijn kuitspier. Ook een vrouw werd geraakt; haar haar raakte verschroeid en haar jas liep schade op.

Eerder raakte elf kinderen gewond door rondvliegend vuurwerk bij een voetbalderby:

Elf kinderen gewond door rondvliegend vuurwerk bij voetbalderby
2:12

Elf kinderen gewond door rondvliegend vuurwerk bij voetbalderby

Het moment van het gooien van de fakkel:

Aanhouding

De politie kon de verdachte identificeren aan de hand van camerabeelden in het stadion. De jongen werd nog diezelfde week aangehouden. Hij is inmiddels weer vrij, maar zal zich op een later moment voor de rechter moeten verantwoorden.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Straffen tot 5 jaar cel geëist voor gooien zware paal op Feyenoordmedewerker
Straffen tot 5 jaar cel geëist voor gooien zware paal op Feyenoordmedewerker
Feyenoord ligt uit KNVB-beker na verlies van sc Heerenveen
Feyenoord ligt uit KNVB-beker na verlies van sc Heerenveen
VIDEO: Feyenoord-hooligans slopen Airbnb na nederlaag in Boekarest
VIDEO: Feyenoord-hooligans slopen Airbnb na nederlaag in Boekarest

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.