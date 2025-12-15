VIDEO: Feyenoord-hooligans slopen Airbnb na nederlaag in Boekarest

De Nederlandse politie doet onderzoek naar een gewelddadig incident in Boekarest, waarbij een groep mannen een woning compleet vernielt. Op sociale media circuleert een video waarop te zien is hoe de mannen een appartement kort en klein slaan. Enkele van hen dragen kleding van Feyenoord.

Volgens de politie gaat het om een Airbnb in de Roemeense hoofdstad, waar Feyenoord donderdagavond met 4-3 verloor van FCSB in de Europa League.

De beelden zijn verspreid via het X-account Casual Ultra Official, een kanaal dat vaker video's van voetbalgerelateerd geweld deelt. In de video is te zien hoe het plafond wordt losgetrokken, barkrukken door de ruimte vliegen en meubels worden gesloopt. De schade aan de woning is aanzienlijk.

'Beestachtig gedrag'

De video leidt online tot felle reacties. Veel mensen spreken hun afschuw uit over het gedrag van de mannen. In reacties wordt gesproken van "beestachtig gedrag" en "trieste, hersenloze holbewoners". Anderen roepen op tot een zware straf voor de betrokkenen, met opmerkingen als: "Hopelijk verdwijnen ze vijf jaar in een Roemeense cel."

Het is nog onduidelijk of de daders worden aangehouden of bestraft. De politie in Boekarest leidt het onderzoek en heeft nog geen aanvullende informatie vrijgegeven.