Feyenoord ligt uit KNVB-beker na verlies van sc Heerenveen

Voetbal

Vandaag, 23:02

Feyenoord incasseert klap op klap in de slotfase van de eerste seizoenshelft. De ploeg van Robin van Persie leed tegen sc Heerenveen (2-3) de zevende nederlaag in negen duels en ligt uit de KNVB-beker.

Onder Van Persie presteert Feyenoord slechter dan zijn ontslagen voorganger Brian Priske. De ploeg staat tweede in de Eredivisie, met een achterstand van 9 punten op PSV en is in de Europa League nagenoeg uitgeschakeld.

Een gehavend Feyenoord kwam op wilskracht tweemaal terug van een achterstand. Dylan Vente (0-1) en Maxence Rivera (1-2) zetten de bezoekers op voorsprong. Feyenoord kwam op gelijke hoogte door Luciano Valente en een eigen doelpunt van Maas Willemsen. Jacob Trenskow schoot Heerenveen in de slotminuut van de reguliere speeltijd naar de achtste finales.

Door ANP

