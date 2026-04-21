Bizar geweld in Rotterdam: ouders in elkaar geslagen waar kinderen bij zijn

Voor twee kinderen eindigde een autorit in Rotterdam eind maart in een nachtmerrie, toen hun ouders op de Beijerlandselaan werden aangevallen door twee motorrijders. Volgens de politie zou een verkeersruzie mogelijk de aanleiding zijn geweest voor het incident. De politie meldt dat vorige week donderdag twee mannen zijn aangehouden voor de mishandeling.

De twee verdachten, een 34-jarige man uit Capelle aan den IJssel en een 31-jarige man uit Rotterdam, zitten op dit moment nog vast. Beide motoren van de verdachten zijn bij de aanhouding in beslag genomen.

Irritatie in het verkeer

De politie geeft aan dat het conflict mogelijk is ontstaan door een verkeersruzie. Op het moment dat de bestuurder van de auto werd geslagen door een van de motorrijders, stapte de bijrijdster uit om haar partner te helpen. Zij werd vervolgens door dezelfde motorrijder neergeslagen. De vrouw is later door medisch personeel op de eerste hulp onderzocht. De kinderen van de betrokkenen hebben de mishandeling zien gebeuren. De politie meldt dat zij erg geschrokken zijn.

Getuigen

De politie is nog steeds op zoek naar mensen die het incident hebben gezien of die rond het tijdstip van de mishandeling in de buurt van de parkeergarage aan de Beijerlandselaan waren. Ook camerabeelden, zoals dashcam- of deurbelbeelden van voorbijrijdende motorrijders, zijn welkom.