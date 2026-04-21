Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Bizar geweld in Rotterdam: ouders in elkaar geslagen waar kinderen bij zijn

Crime

Vandaag, 14:30 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

Voor twee kinderen eindigde een autorit in Rotterdam eind maart in een nachtmerrie, toen hun ouders op de Beijerlandselaan werden aangevallen door twee motorrijders. Volgens de politie zou een verkeersruzie mogelijk de aanleiding zijn geweest voor het incident. De politie meldt dat vorige week donderdag twee mannen zijn aangehouden voor de mishandeling.

Benieuwd welke straffen er in Nederland zijn? In bovenstaande video leggen we het uit.

De twee verdachten, een 34-jarige man uit Capelle aan den IJssel en een 31-jarige man uit Rotterdam, zitten op dit moment nog vast. Beide motoren van de verdachten zijn bij de aanhouding in beslag genomen.

Irritatie in het verkeer

De politie geeft aan dat het conflict mogelijk is ontstaan door een verkeersruzie. Op het moment dat de bestuurder van de auto werd geslagen door een van de motorrijders, stapte de bijrijdster uit om haar partner te helpen. Zij werd vervolgens door dezelfde motorrijder neergeslagen. De vrouw is later door medisch personeel op de eerste hulp onderzocht. De kinderen van de betrokkenen hebben de mishandeling zien gebeuren. De politie meldt dat zij erg geschrokken zijn.

Getuigen

De politie is nog steeds op zoek naar mensen die het incident hebben gezien of die rond het tijdstip van de mishandeling in de buurt van de parkeergarage aan de Beijerlandselaan waren. Ook camerabeelden, zoals dashcam- of deurbelbeelden van voorbijrijdende motorrijders, zijn welkom.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.