Vechtersbazen blokkeren A16: verkeersruzie loopt compleet uit de hand

Op de A16 bij Breda zijn zaterdag twee automobilisten met elkaar op de vuist gegaan na een verkeersruzie, meldt Omroep Brabant. Agenten die toevallig langsreden bij knooppunt Princeville zagen mensen op de weg staan en grepen direct in.

De bestuurders bleken hun auto’s op de linkerrijstrook te hebben stilgezet en daar met elkaar gevochten te hebben. Beide mannen zijn ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel. Eén van hen testte positief bij een drugstest en is door de politie aangehouden.

Rood kruis genegeerd

Tijdens de afhandeling van het incident werd de linkerrijstrook afgesloten. Toch negeerden zeker vijftien automobilisten het rode kruis boven de weg, waarvoor ze allemaal een boete kregen.

Door het incident ontstond een file van acht kilometer op de A16 richting Breda, vanaf de Belgische grens. De vertraging liep op tot zo'n twintig minuten. Wat de aanleiding was voor de ruzie, is niet bekend.