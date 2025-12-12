Hoofdverdachte krijgt 18 jaar cel voor moord na verkeersruzie Eindhoven

Drie mannen hebben celstraffen gekregen voor de moord op een 41-jarige man uit Eindhoven. Het slachtoffer werd na een verkeersruzie door zijn hoofd geschoten. Degene die het schot loste, de 20-jarige hoofdverdachte Mohammad Ismail A., kreeg achttien jaar cel. Twee medeverdachten (20 en 24 jaar) werden veroordeeld tot acht en zes jaar. Een vierde verdachte werd vrijgesproken van betrokkenheid bij moord, maar kreeg wel zes jaar cel voor andere misdrijven.

In juni vorig jaar kregen de hoofdverdachte en een medeverdachte een verkeersruzie met twee andere mannen in Eindhoven. De betrokkenen stapten uit, waarna het latere slachtoffer de hoofdverdachte met een glazen voorwerp in zijn gezicht sloeg.

Na dat incident gingen de hoofdverdachte en de drie anderen op zoek naar de man. Korte tijd later vonden ze hem en schoot de hoofdverdachte het slachtoffer dood. De 24-jarige medeverdachte gaf de dader het wapen, de 20-jarige verdachte bestuurde de auto. De vierde verdachte (20) zat in de auto, maar droeg niet bij aan het geweld.

Vernedering

De rechtbank in Den Bosch oordeelde dat de hoofdverdachte wraak wilde nemen omdat hij zich vernederd voelde en woedend was. "Uit zijn daad blijkt dat hij een volstrekt gebrek aan respect heeft voor het leven van anderen. Hij ontnam niet alleen het slachtoffer zijn leven, maar bracht ook de nabestaanden een onherstelbaar en groot verdriet toe", luidde het oordeel.

Meegewogen in het oordeel was dat de hoofdverdachte was belaagd tijdens de verkeersruzie. "Dit was de directe aanleiding tot zijn daad. In die zin is dit een ander type moord dan bijvoorbeeld een liquidatie en andere, zorgvuldig voorbereide en geplande moorden", aldus de rechtbank, die stelt dat de hoofdverdachte naar de politie had kunnen stappen nadat hij was geslagen.

Gewapende woningoverval

Bij de straffen die vrijdag werden opgelegd, werden ook enkele andere misdrijven meegenomen. Zo hadden ze zich enkele weken eerder schuldig gemaakt aan een gewapende woningoverval. De drie verdachten van 20 jaar deden in mei vorig jaar een poging tot afpersing in Antwerpen en bedreiging met een vuurwapen.