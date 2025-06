Twee mensen (17 en 48) opgepakt na mishandeling jonge voetballers in Oud-Beijerland

De politie heeft zaterdag een 17-jarige voetballer en een 48-jarige man uit Spijkenisse aangehouden op verdenking van mishandeling van drie jonge voetballers van de Zinkwegse Boys, een club uit Oud-Beijerland. Dat meldt de politie maandag.

Geweld rondom het voetbal lijkt lastig uit te roeien. Ex-hooligan Jaap heeft een oplossing. Je ziet het in de bovenstaande video.

De slachtoffers waren drie jongens van 16, 17 en 18 jaar oud uit Oud-Beijerland. Ze raakten lichtgewond. "Een van de jongens had een blauw oog en pijn in zijn gezicht", vertelt een bestuurslid van de thuisclub aan het AD. "We hebben hem liggend van het veld vervoerd. Hij is bij de EHBO direct behandeld."

Het trio deed mee aan een toernooi in hun woonplaats. De mishandeling volgde na een woordenwisseling op het veld. Meerdere mensen gingen met elkaar op de vuist, waarna agenten de twee aanhielden. Volgens de krant gaat het om een speler en de trainer van de bezoekende ploeg. Wat precies hun rol was tijdens de vechtpartij wordt nog onderzocht.

Hart van Nederland/ANP