Gigantische vangst: NVWA stuit op 220.000 illegale vapes

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft in een week tijd op twee locaties bijna 220.000 vapes in beslag genomen. Ook trof de NVWA ruim 50.000 doosjes met nicotinezakjes. Inspecteurs vonden deze verboden producten in een bedrijf in Zuid-Holland en in een Noord-Brabantse opslag.

Bij een bedrijf in de gemeente Hoeksche Waard vonden inspecteurs eerder deze maand drie zeecontainers vol met bijna 151.500 vapes met zoete smaakjes. Ook lagen er zo’n 50.000 doosjes met nicotinezakjes in deze container. Daarnaast kwam er informatie binnen over illegale vapes in een opslagbox in Noord-Brabant. Daar troffen inspecteurs inderdaad ruim 66.000 vapes met smaakjes aan. Ook daar lagen er 2.640 doosjes met nicotinezakjes.

Beeld: NVWA

Vernietigd

De bijna 220.000 vapes en ruim 50.000 doosjes met nicotinezakjes worden vernietigd. Dat moeten de eigenaren van deze illegale producten zelf betalen, laat de NVWA weten.