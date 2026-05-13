Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Gigantische vangst: NVWA stuit op 220.000 illegale vapes

Crime

Vandaag, 11:47

Link gekopieerd

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft in een week tijd op twee locaties bijna 220.000 vapes in beslag genomen. Ook trof de NVWA ruim 50.000 doosjes met nicotinezakjes. Inspecteurs vonden deze verboden producten in een bedrijf in Zuid-Holland en in een Noord-Brabantse opslag.

Bij een bedrijf in de gemeente Hoeksche Waard vonden inspecteurs eerder deze maand drie zeecontainers vol met bijna 151.500 vapes met zoete smaakjes. Ook lagen er zo’n 50.000 doosjes met nicotinezakjes in deze container. Daarnaast kwam er informatie binnen over illegale vapes in een opslagbox in Noord-Brabant. Daar troffen inspecteurs inderdaad ruim 66.000 vapes met smaakjes aan. Ook daar lagen er 2.640 doosjes met nicotinezakjes.

Benieuwd wat voor straffen er zijn in Nederland? Bekijk dan de video bovenaan het artikel.

Beeld: NVWA

Beeld: NVWA

Vernietigd

De bijna 220.000 vapes en ruim 50.000 doosjes met nicotinezakjes worden vernietigd. Dat moeten de eigenaren van deze illegale producten zelf betalen, laat de NVWA weten.

Door ANP

Lees ook

Vapes blijken zelfs giftig: 'Verstoort ontwikkeling van hersenen'
Vapes blijken zelfs giftig: 'Verstoort ontwikkeling van hersenen'
Vapes blijven probleem: kabinet komt met hogere boetes en strengere maatregelen
Vapes blijven probleem: kabinet komt met hogere boetes en strengere maatregelen
NVWA neemt in eerste maand bijna 66.000 illegale vapes in beslag
NVWA neemt in eerste maand bijna 66.000 illegale vapes in beslag
Smaakjesvapes nog volop gebruikt door jongeren, ondanks verbod
Smaakjesvapes nog volop gebruikt door jongeren, ondanks verbod

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.