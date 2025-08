Meisje (13) mishandeld en beroofd in Hendrik-Ido-Ambacht, aanval gefilmd

Een meisje van 13 jaar oud uit Hendrik-Ido-Ambacht is vorige week het slachtoffer geworden van een laffe aanval door een groep leeftijdsgenoten. Het slachtoffer werd op klaarlichte dag van haar fatbike getrokken, mishandeld en vervolgens beroofd. De aanval is ook nog eens gefilmd en online gedeeld. De politie heeft inmiddels vijf minderjarige verdachten aangehouden.

De mishandeling gebeurde op dinsdag 29 juli rond 14.00 uur bij het Palmhoevepad in Hendrik-Ido-Ambacht. De 13-jarige werd daar opgewacht door een groep meisjes. Zonder waarschuwing werd ze van haar fiets getrokken, mishandeld en beroofd. Het slachtoffer wist uiteindelijk te vluchten. Kort daarna is ze voor controle naar een huisarts gegaan.

Het mishandelen van personen en het vervolgens zelf filmen en online plaatsen is niet nieuw. In mei 2023 werd er in Pijnacker een man mishandeld die zijn hond uitliet. De onderstaande video van de mishandeling ging al snel rond op sociale media.

1:33 Jongens aangehouden die oudere man mishandelden: 'U lijkt op een varken'

Vijf aanhoudingen

De impact van het voorval is groot, zowel lichamelijk als emotioneel. Volgens de politie zijn inmiddels vijf meisjes opgepakt: een 12-jarige uit Papendrecht, een 14-jarige en een 15-jarige uit Zwijndrecht, en nog eens een 14-jarige en een 15-jarige uit Hendrik-Ido-Ambacht. Ze zijn allemaal weer op vrije voeten, maar blijven wel verdachten in het onderzoek.

Het Openbaar Ministerie bepaalt op een later moment wat er met de zaak gebeurt. De politie sluit niet uit dat er nog meer aanhoudingen volgen.

Hart van Nederland op je telefoon? De app van Hart van Nederland is niet te vinden in de appstores. Maar niet getreurd, de app is namelijk wel ergens anders te vinden. Zo krijg je Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon op iOS of Android.

Mishandeling werd gefilmd

Nog extra pijnlijk voor het slachtoffer: de mishandeling is gefilmd door de daders zelf. De beelden circuleren nu op sociale media. De politie roept mensen dringend op deze niet verder te verspreiden. “Het is voor slachtoffers vervelend en pijnlijk als zij herinnerd worden aan het incident door het zien van rondgaande beelden,” schrijft de politie in een bericht. Wie dergelijke beelden ontvangt, wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie.