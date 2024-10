Tieners aangehouden voor mishandeling 14-jarige in Oss

Een 14-jarige jongen uit Oss is ernstig mishandeld door vier minderjarigen, meldt de politie donderdag. De jongens van 13 tot 15 jaar, afkomstig uit de gemeente Oss, zijn aangehouden. Twee van hen zitten nog vast.

De mishandeling gebeurde op zondag 6 oktober bij een skatebaan op de Rusheuvelstraat in het noorden van de Brabantse plaats. Van het incident zijn videobeelden gemaakt. Daarop is te zien hoe de jongen hard tegen zijn hoofd wordt geschopt.

Filmer aangehouden

De videobeelden circuleerden een kleine week na de mishandeling op social media. Op basis van de beelden werd door de politie een onderzoek gestart, wat leidde naar de vier aangehouden jongens.

Ook de jongen die de mishandeling heeft gefilmd werd aangehouden. Hij is inmiddels thuis, maar blijft verdachte in de zaak. Over de aanleiding voor de mishandeling heeft de politie geen mededelingen gedaan. Ook niet over de ernst van de verwondingen van de 14-jarige.

