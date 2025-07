'13-jarig meisje zwaar mishandeld in zwembad Huizen', familie zoekt getuigen

De politie onderzoekt een incident in openluchtzwembad Sijsjesberg in Huizen waarbij maandag een 13-jarig meisje gewond raakte. Volgens de familie is het meisje ernstig mishandeld door een volwassen man. Op Facebook roept de zus van het slachtoffer getuigen op om zich te melden, net als zwembadbezoekers die het voorval gefilmd hebben.

Het meisje was op maandag 30 juni samen met haar school naar het zwembad gekomen, toen later het incident plaatsvond. Haar zus schrijft dat een volwassen man het kind meerdere keren heeft geslagen en zelfs nog geschopt. Toen de grote zus bij het zwembad aankwam, vond ze de tiener duizelig en overstuur. 'Ik heb haar zelf in de stabiele zijligging moeten leggen en haar hoofd gekoeld. Er was geen enkele EHBO-hulp', schrijft ze op Facebook.

Kritiek op beveiliging

De zus uit felle kritiek op het zwembad en de beveiliging. Volgens haar waren beveiligers aanwezig, maar grepen zij niet in, wat op videobeelden te zien zou zijn. 'Dat is onacceptabel. Het zwembad heeft gefaald in het bieden van veiligheid en hulp aan minderjarigen', aldus de zus op Facebook.

Voor mishandeling krijg je in Nederland een straf. Welke straffen er zijn zie je in deze video:

2:04 Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

De politie bevestigt tegenover Hart van Nederland dat er een man is aangehouden. Hij is na verhoor heengezonden en zal later opnieuw worden gehoord. Of het gaat om een mishandeling wordt nog onderzocht. “Het onderzoek is volop gaande", aldus een woordvoerder.

De familie van het meisje heeft inmiddels aangifte gedaan.