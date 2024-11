Tieners opgepakt voor zelfgefilmde mishandelingen in Dordrecht

Acht minderjarige jongeren zijn deze week gearresteerd in Dordrecht voor hun betrokkenheid bij geweldsincidenten die ze zelf filmden. Dit meldt de politie in Rotterdam. Bij drie verschillende aanvallen raakten slachtoffers lichtgewond, en de beelden van deze gewelddaden werden deels door de daders zelf opgenomen.

Het mishandelen van personen en het vervolgens zelf filmen en online plaatsen is niet nieuw. In mei 2023 werd er in Pijnacker een man mishandeld die zijn hond uitliet. De bovenstaande video van de mishandeling ging al snel rond op sociale media.

Op 5 november hield de politie drie jongens van 14, 15 en 16 jaar oud aan, afkomstig uit Dordrecht en Oud-Alblas. Deze tieners worden verdacht van diefstal en geweldpleging tegen een 14-jarige jongen uit Dordrecht in de Vogelbuurt op 19 september. Volgens de politie legden twee van de jongens het incident vast op video. Tijdens het onderzoek vond de politie op de telefoon van een verdachte niet alleen beelden van deze mishandeling, maar ook van een tweede aanval.

Dit spoor leidde tot de aanhouding van nog twee jongens, beiden van 14 en 16 jaar, ook uit Dordrecht. Zij zouden op 7 september een 16-jarige jongen hebben mishandeld in de Besarstraat in de wijk Het Reeland. De video-opnames van deze aanval speelden een cruciale rol in de identificatie en arrestatie van de betrokkenen.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

In een ander incident op 4 november troffen agenten in Dordrecht drie meisjes van 14 en 15 jaar aan tijdens een mishandeling van een 15-jarig meisje. Ook hier werd het geweld gefilmd door zowel de verdachten als omstanders. Volgens de politie is niet duidelijk of deze beelden al verder zijn verspreid.

Verheerlijken van geweld

De politie benadrukt dat het vastleggen en mogelijk delen van deze gewelddadige momenten bijdraagt aan de opsporing, maar ook tot zorgen leidt over het verheerlijking van geweld onder jongeren. Het onderzoek loopt nog en mogelijk volgen er meer aanhoudingen in deze zaak.