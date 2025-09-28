Legale wietkweker Hellevoetsluis overvallen, voorraad meegenomen

Bij een legale wietkwekerij in Hellevoetsluis is zondagochtend een overval geweest. De overvallers namen volgens de politie de productievoorraad mee.

Op het moment van de overval waren er mensen aan het werk in de kwekerij, aldus een politiewoordvoerder. Niemand raakte gewond. De politie meldt dat de voorraad in een witte bakwagen is geladen en dat de overvallers er daarna vandoor zijn gegaan.

Vermoedelijk gaat het om twee overvallers. De politie is naar hen op zoek, maar de woordvoerder zegt dat er nog geen goed signalement van hen is.

Geuroverlast

Het bedrijf aan de Middelweg in de Zuid-Hollandse plaats doet mee aan een experiment van de overheid om legaal wiet te kweken. Over het bedrijf komen van omwonenden al jaren klachten binnen over geuroverlast. Volgens DCMR Milieudienst Rijnmond zijn er sinds de start van het bedrijf in het najaar van 2023 tot augustus van dit jaar zo'n 2000 meldingen van geuroverlast binnengekomen van bijna 300 verschillende omwonenden.

De rechtbank oordeelde eerder deze maand dat het bedrijf een einde moet maken aan de geuroverlast.

2:13 Stankoverlast groeit in Hellevoetsluis: ‘Je wordt er misselijk van’

ANP