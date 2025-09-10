Blijdschap dat wietfabriek in polder einde moet maken aan geuroverlast

De gemeente Voorne aan Zee is blij dat een wietteler in Hellevoetsluis van de rechter een einde moet maken aan de geuroverlast. Volgens de gemeente doet de uitspraak recht aan de "grote overlast die de inwoners de afgelopen jaren hebben ondervonden van de wietkwekerij".

De rechtbank Rotterdam noemde het woensdag "onwenselijk" dat de overlast nog langer aanhoudt en keurde de regels die de gemeente voor het bedrijf had opgesteld goed.

Sinds de start van de teelt in november 2023 zijn er bijna duizend klachten binnengekomen bij milieudienst DCMR over de legale wietplantage. Omwonenden klagen over hoofdpijn, misselijkheid en het niet kunnen luchten van hun huizen: ​

2:13 Stankoverlast groeit in Hellevoetsluis: ‘Je wordt er misselijk van’

"We zijn ontzettend blij dat de rechter heeft bevestigd dat de leefkwaliteit van onze inwoners voorop staat en dat de basis voor onze handhaving in orde is", reageert burgemeester Arno Scheepers. "Het liefst willen we natuurlijk niet tegenover een ondernemer uit onze eigen gemeente voor de rechtbank staan, maar dat was helaas noodzakelijk in het belang van onze inwoners die al veel te lang last hebben van de geuroverlast."

Het bedrijf in Hellevoetsluis doet mee aan het landelijke experiment van de overheid voor gereguleerde wietteelt.

