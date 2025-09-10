Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Blijdschap dat wietfabriek in polder einde moet maken aan geuroverlast

Blijdschap dat wietfabriek in polder einde moet maken aan geuroverlast

Rechtszaak

Vandaag, 19:46

Link gekopieerd

De gemeente Voorne aan Zee is blij dat een wietteler in Hellevoetsluis van de rechter een einde moet maken aan de geuroverlast. Volgens de gemeente doet de uitspraak recht aan de "grote overlast die de inwoners de afgelopen jaren hebben ondervonden van de wietkwekerij".

De rechtbank Rotterdam noemde het woensdag "onwenselijk" dat de overlast nog langer aanhoudt en keurde de regels die de gemeente voor het bedrijf had opgesteld goed.

Sinds de start van de teelt in november 2023 zijn er bijna duizend klachten binnengekomen bij milieudienst DCMR over de legale wietplantage. Omwonenden klagen over hoofdpijn, misselijkheid en het niet kunnen luchten van hun huizen: ​

Stankoverlast groeit in Hellevoetsluis: ‘Je wordt er misselijk van’
2:13

Stankoverlast groeit in Hellevoetsluis: ‘Je wordt er misselijk van’

"We zijn ontzettend blij dat de rechter heeft bevestigd dat de leefkwaliteit van onze inwoners voorop staat en dat de basis voor onze handhaving in orde is", reageert burgemeester Arno Scheepers. "Het liefst willen we natuurlijk niet tegenover een ondernemer uit onze eigen gemeente voor de rechtbank staan, maar dat was helaas noodzakelijk in het belang van onze inwoners die al veel te lang last hebben van de geuroverlast."

Het bedrijf in Hellevoetsluis doet mee aan het landelijke experiment van de overheid voor gereguleerde wietteelt.

ANP

Lees ook

Wietfabriek in de polder zorgt voor hoofdpijn, zieke paarden en dichtgegooide ramen
Wietfabriek in de polder zorgt voor hoofdpijn, zieke paarden en dichtgegooide ramen
Wietproef écht van start: is legale cannabis een verbetering?
Wietproef écht van start: is legale cannabis een verbetering?
Wietfabriek in de polder zorgt voor hoofdpijn, zieke paarden en dichtgegooide ramen
Wietfabriek in de polder zorgt voor hoofdpijn, zieke paarden en dichtgegooide ramen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.