Vrouw (85) mishandeld bij gewelddadige woningoverval in Gouda

Een inbreker heeft op nieuwjaarsnacht een 85-jarige vrouw in haar woning in Gouda mishandeld. De bewoonster liep meerdere verwondingen op en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek, maar heeft nog niemand aangehouden. Daarom zijn ze op zoek naar getuigen en camerabeelden.

De gewelddadige overval gebeurde rond 04.15 uur bij de woning aan de Ronsseweg. Twee verdachten slaan een van de ruiten in. Als ze vervolgens de slaapkamer binnenkomen, wordt de vrouw wakker. Een van de verdachten besluit vervolgens geweld te gebruiken. Bij de mishandeling nemen ze sieraden van haar af. Na het incident vluchten de donkergeklede overvallers richting de Ridder van Catsweg.

Informatie en camerabeelden

De politie doet onderzoek. Daarom komen ze graag in contact met mensen die iets hebben gezien of camerabeelden hebben die de politie verder kunnen helpen. Dus heb je op 1 januari tussen 04.00 uur en 04.30 uur iets gezien of gehoord rond de Ronsseweg of de Ridder van Catsweg, neem dan contact op met de politie. Dit kan onder meer via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.