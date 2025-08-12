Terug

Opnieuw man in de cel na bedreigen burgemeester Gorinchem

Crime

Vandaag, 18:00

Burgemeester Reinie Melissant-Briene van Gorinchem is opnieuw met de dood bedreigd. Eind 2023 ging een 62-jarige inwoner van Gorinchem al de cel in voor hetzelfde, maar nu dus ook een man van 46 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij krijgt twee maanden celstraf.

De man zou de burgemeester hebben bedreigd en beledigd, net zoals andere medewerkers van de gemeente, meldt RTV Rijnmond. Van de twee maanden celstraf, is er een voorwaardelijk.

Bedreigen komt vaker voor

Eerder werd de burgemeester bedreigd door een andere man, uit Gorinchem. Hij kreeg toen drie weken cel een een contactverbod opgelegd door de rechter.

De zaak van Melissant-Briene staat niet op zichzelf. Het bedreigen van burgemeesters komt de laatste jaren geregeld voor. Recentelijk ging dat om de burgemeester van Tubbergen rondom het asielhotel in Albergen en burgemeester Halsema van Amsterdam na een Pro-Palestina demonstratie.

