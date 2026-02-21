Groot wapenarsenaal gevonden in winkel en woning Dordrecht

De politie heeft vrijdagavond in Dordrecht twee mensen aangehouden nadat in een winkel en een woning een groot wapenarsenaal was gevonden. Agenten troffen een doorgeladen vuurwapen, negen verboden gasdrukwapens, messen en nepvuurwapens aan. Ook werd een grote hoeveelheid harddrugs gevonden.

De verdachten zijn een 25-jarige vrouw en een 56-jarige man uit Dordrecht. De vondst werd gedaan toen de politie een winkel aan de Grote Spuistraat in het centrum van de stad controleerde. De man, de eigenaar van de winkel, werd daar aangehouden. Daarna werd ook de woning doorzocht, waar de vrouw is opgepakt.

De gemeente heeft zowel de woning als de winkel gesloten. Op een foto die de politie heeft vrijgegeven van de in beslag genomen wapens, zijn ook twee grote zwaarden te zien.